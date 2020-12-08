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Бывшему вице-премьеру Чувашии снизили наказание на 1,5 года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии смягчил наказание бывшему заместителю председателя кабинета министров республики Владимиру Аврелькину, осужденному за коррупционные преступления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

Суд переквалифицировал вмененную Аврелькину часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, суд сократил срок запрета на занятия Аврелькиным руководящих должностей на госслужбе с шести до трех лет. Также из приговора исключено указание о конфискации суммы взятки в доход государства, добавил представитель надзорного ведомства.

Как сообщалось, в феврале 2020 года экс-чиновник был осужден за злоупотребление полномочиями, в октябре – за взяточничество. По совокупности наказаний ему было назначено восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Кроме того, он был лишен права занимать руководящие должности на государственной службе на шесть лет.

С мая 2016 года Аврелькин был заместителем председателя кабинета министров - министром экономического развития, промышленности и торговли республики.

В мае 2019 года указом главы Чувашии он был освобожден от должности.

Чувашия Владимир Аврелькин

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