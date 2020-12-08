Площадь лесных пожаров в РФ снизилась на 1 млн га по сравнению с 2019 г.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Общая площадь лесных пожаров в 2020 году составила 9,1 млн га, что почти на 1 млн га меньше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"Во всех регионах страны пожароопасный сезон официально завершился. (...) Общая площадь лесных пожаров достигла 9,1 млн га. В прошлом году этот показатель превышал 10 млн га", - сообщили в ведомстве во вторник.

По итогам 2020 года площадь, пройденная огнем в обслуживаемой зоне Рослесхоза, составила 1,76 млн га, что на 20% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Кроме того, на 28% относительно 2019 года сократилась средняя площадь одного пожара – с 211 га до 152 га.

В девяти регионах РФ в 2020 году не допущено пожаров вообще. Не было зафиксировано огня в лесах Ярославской, Астраханской, Белгородской, Липецкой и Тульской областей, в республиках Северная Осетия-Алания, Чечня, Калмыкия, а также в Ставропольском крае.

В 22 регионах все лесные пожары ликвидировали в первые сутки. Также Рослесхоз отмечает позитивную динамику в ряде регионов, где ежегодно лесопожарная ситуация складывается сложно. Так, площадь, пройденная огнем в 2020 году в Иркутской области, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 83%. Это самый низкий показатель горимости лесов в регионе за последние шесть лет.

В Красноярском крае по сравнению с прошлым годом зарегистрировано на 682 пожара (на 33%) меньше, а площадь, пройденная огнем, сократилась в 5 раз, или на 1 970 тыс. га. В Амурской области за прошедший сезон площадь возгораний удалось сократить на 105 тыс. га, или на 43% по сравнению с прошлым годом.

Также в ведомстве состоялось совещание, на котором были поставлены первоочередные задачи по организации охраны лесов от пожаров в следующем году. В числе приоритетов – довести до регионов финансирование на борьбу с лесными пожарами в 2021 году. Средства предполагается направить заблаговременно, чтобы субъекты могли своевременно подготовиться к сезону.

В феврале Рослесхоз планирует начать проверки готовности региональных лесных ведомств и согласовать сводные планы тушения лесных пожаров.