Военные медики вылечили более 13 тысяч пациентов с COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные врачи вылечили от коронавируса более 13 тысяч гражданских пациентов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду в Москве на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Министр заявил, что в военных медицинских учреждениях в два раза увеличено количество коек для лечения пациентов с коронавирусом. "В настоящее время развернуто более 8 тысяч койко-мест, 50% которых используется для лечения гражданского населения", - сообщил Шойгу.

Министр сообщил, что, в частности, в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" развернут временный коронавирусный центр на 1420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны. "Военными медиками здесь оказана помощь более 2,7 тыс. пациентам", - сказал Шойгу.

Он заявил, что в Вооруженных силах РФ проводится до шести тысяч ПЦР-исследований в сутки, время получения результатов сокращено с двух суток до 4-6 часов.

"Для эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией задействовано более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и девять самолетов с медицинскими модулями. Санитарной авиацией министерства обороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - сказал глава Минобороны.