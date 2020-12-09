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Ан-24 сел на запасной аэропорт в Якутии из-за неубранной стойки шасси

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс по маршруту "Якутск - Саккырыр", совершил посадку на запасном аэродроме из-за неубранного шасси, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"При выполнении регулярного рейса по маршруту "Якутск-Саккырыр" после взлета не убралась передняя стойка шасси. Командиром было принято решение вернуться в запасной аэропорт "Маган", где самолет благополучно сел", - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились 23 пассажира и члены экипажа. Пострадавших нет.

Рейс в Саккырыр запланирован в пятницу.

По данному авиаинциденту назначена комиссия, проводится расследование.

Ан-24 Якутск Якутия

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