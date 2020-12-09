Кремль подтвердил, что Путин недавно обсуждал с Меркель тему Навального

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 7 декабря в ходе телефонного разговора Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель тема оппозиционера Алексея Навального была затронута по инициативе германской стороны.

"Тема "пациента берлинского" была, действительно, затронута, о чем сказала германская сторона", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на уточняющий вопрос, в каком плане обсуждалась тема Навального – здоровье, его возможное возвращение, лечение, Песков сказал: "Ни Путин, ни Меркель не являются докторами, чтобы обсуждать вопрос лечения. Тема затрагивалась".

Песков отметил, что в официальном сообщении о телефонном разговоре Путина и Меркель указали темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся 7 декабря.

Согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе и двустороннюю повестку дня, включая контакты Минздравов РФ и ФРГ по вопросам вакцин от коронавируса. В свою очередь представитель пресс-службы кабмина ФРГ сообщил, что Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили, помимо ситуации на востоке Украины и Нагорного Карабаха, тему отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.