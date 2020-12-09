Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Кремль подтвердил, что Путин недавно обсуждал с Меркель тему Навального

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 7 декабря в ходе телефонного разговора Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель тема оппозиционера Алексея Навального была затронута по инициативе германской стороны.

"Тема "пациента берлинского" была, действительно, затронута, о чем сказала германская сторона", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на уточняющий вопрос, в каком плане обсуждалась тема Навального – здоровье, его возможное возвращение, лечение, Песков сказал: "Ни Путин, ни Меркель не являются докторами, чтобы обсуждать вопрос лечения. Тема затрагивалась".

Песков отметил, что в официальном сообщении о телефонном разговоре Путина и Меркель указали темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся 7 декабря.

Согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, в Донбассе и двустороннюю повестку дня, включая контакты Минздравов РФ и ФРГ по вопросам вакцин от коронавируса. В свою очередь представитель пресс-службы кабмина ФРГ сообщил, что Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили, помимо ситуации на востоке Украины и Нагорного Карабаха, тему отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Дмитрий Песков Владимир Путин Ангела Меркель Алексей Навальный

Новости

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Пандемия коронавируса

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

На острове Русский снова произошли энергоаварии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');