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Водителя пожарной машины будут судить в Архангельске за ДТП c погибшим ребенком

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Архангельска уголовное дело в отношении водителя пожарной машины Александра Камышева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка в октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Камышеву инкриминируется часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дорожная авария с участием пожарной машины случилась 13 октября в Архангельске. ДТП произошло на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.

В сообщении ведомства отмечается, что водитель, подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу 9-летнему ребенку, "двигающемуся на разрешающий сигнал светофора". В результате автомобиль наехал на мальчика. По данным ведомства, от полученных травм он скончался на месте.

В сообщении не уточняется, пересекал ли ребенок проезжую часть на самокате или вез его рядом с собой.

После гибели ребенка прокурор Архангельска внес представление главе администрации города в связи с "ненадлежащей организацией дорожного движения на регулируемых перекрестках".

Как отмечается, городские власти задумались о необходимости "введения отдельных фаз работы светофора для пересечения пешеходами проезжих частей". Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры, говорится в сообщении.

Архангельск ДТП

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