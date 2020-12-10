В РФ задумались о создании единого оператора речной инфраструктуры

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Власти прорабатывают вопрос создания единого оператора инфраструктуры внутренних водных путей в рамках разработки профильного нацпроекта стоимостью до 800 млрд рублей, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным издания, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам совещания 30 ноября поручил Минтрансу к 30 июня 2021 года представить в правительство концепцию водного нацпроекта, к 15 января - подходы к ней.

К 1 марта Минтрансу поручено провести оценку перспективных грузовых и пассажирских потоков на внутреннем водном транспорте по макрорегионам, в том числе с учетом планов грузоотправителей и вариантов взаимоувязанного развития водного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, планируется провести анализ "узких мест" и оценку конкурентоспособности водного транспорта и определить требования к целевой модели до 2035 года. К 30 апреля должна быть также определена опорная сеть объектов и предложения по этапам ее развития, перечень ключевых проектов с финансово-экономическим обоснованием и предельными объемами финансирования "с учетом возможности обеспечения возвратности государственных инвестиций".

По данным газеты, проанализированы три сценарных подхода (в зависимости от суммы финансирования). По предварительным оценкам, затраты на нацпроект в рамках этих сценариев оценивались в 430 млрд руб., 560 млрд руб. и 790 млрд руб. соответственно.

По словам собеседников издания в отрасли, создание единого оператора инфраструктуры на внутренних водных путях непосредственно связано с вопросом введения платы. Тема обсуждается уже давно, однако Росморречфлот выступал против такого органа. В частности, агентство ссылалось на работу уже существующих администраций бассейнов, в функции которых входит содержание путей и гидротехнических сооружений, портовый контроль и т. д.

Один из источников "Коммерсанта" в отрасли считает, что создание оператора целесообразно на участках, расшивка которых приведет к увеличению эффективности судоходства: там можно будет брать дополнительную плату с судоходных компаний (до 20% от возможной экономии).

Например, таким участком мог бы стать Багаевский гидроузел, а в перспективе Волго-Дон от впадения Волги в Каспийское море до Азовского моря. Задачей оператора как раз мог бы стать поиск таких участков, направление инвестиций в их расшивку, улучшение экономики судовладельцев и грузовладельцев, считает собеседник газеты. Это, полагает он, могло бы сделать инвестиции государства в речную инфраструктуру возвратными.

В рамках разработки концепции нового национального проекта "Внутренний водный транспорт", Федеральное агентство морского и речного транспорта получило ответы от 37 субъектов РФ, сообщал в ноябре глава Росморречфлота Александр Пошивай. Суммарно по заявкам предложения регионов оцениваются в 136,4 млрд рублей, еще 285 млрд руб. заложено в текущих программах.

"Вариантов введения платы немного"

На первоначальном этапе предполагается вводить плату на тех участках водных путей, где будут производиться масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений, пояснял Пошивай. "Вариантов (введения платы - ИФ) немного. Плата должна взиматься за конкурентную услугу, которая предоставляется. Просто за то, что здесь прошло судно просить "дай денег" - это неправильный подход. Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плата будет вводиться там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений, куда вкладываются деньги, улучшаются условия судоходства", - говорил глава Росморречфлота.

Ранее Росморречфлот и Минтранс подготовили проект концепции нового национального проекта "Внутренний водный транспорт", его паспорт планируется утвердить в апреле 2021 года. Разработанная структура паспорта нацпроекта будет доработана с учетом предложений субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Одной из основных целей водного нацпроекта является развитие территорий субъектов РФ за счет роста грузопотока и пассажиропотока, включая развитие туризма по внутренним водным путям, а также развитие отечественного судостроения, улучшение экологии в мегаполисах, обеспечение безопасности судоходства.

Президент России Владимир Путин в октябре поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке национального проекта, направленного на развитие внутреннего водного транспорта и финансирование содержания внутренних водных путей. Согласно поручению, в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по ликвидации лимитирующих участков, в том числе на внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части РФ.