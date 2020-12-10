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Депутаты передумали обязывать силовиков отвечать на запросы ЦБ РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты исключили из законопроекта о расширении полномочий Национального финансового совета (НФС) поправку, закрепляющую обязанность силовых ведомств детально отвечать на запросы руководства ЦБ, следует из поправок ко второму чтению законопроекта (№909884-7).

Поправка была внесена депутатом Ириной Яровой в рамках пакета законопроектов, направленных на профилактику правонарушений в финансовой сфере, и закрепляла обязанность правоохранительных органов отвечать на запросы председателя ЦБ с целью проверки и пресечения противоправной деятельности.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг поддержал законопроект к принятию во втором чтении. Из доработанной версии документа поправка была исключена.

Предполагалось, что в случае обращения председателя ЦБ в правоохранительные органы ответ должен быть подписан руководителем федерального силового ведомства или его заместителем и должен содержать информацию о ходе рассмотрения обращения и принятых решениях по переданным Банком России материалам.

Правительство в официальном отзыве на законопроект указывало, что эта поправка не является предметом правового регулирования данного федерального закона. "Представляется, что обязанности органов правоохранительной системы должны регулироваться федеральными законами, устанавливающими их правовой статус", - говорилось в отзыве.

Госдума Ирина Яровая ЦБ РФ

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