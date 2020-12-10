Глава комитета по соцполитике Петербурга потерял в лесу газовый пистолет

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков обратился в полицию по факту потери газового пистолета, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, заявление от гражданина Ржаненкова Александра Николаевича 1957 года рождения поступило накануне вечером. В нем говорится, что 21 ноября после прогулки с собакой в лесу Тосненского района Ленобласти он обнаружил отсутствие газового пистолета ИЖ-79-9Т, на который у него есть разрешение. Самостоятельно найти пистолет заявитель не смог.

В пресс-службе комитета по соцполитике Петербурга "Интерфаксу" подтвердили факт подачи заявления, не уточнив подробностей происшествия.

ИЖ-79-9Т ("Макарыч") - газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновой пулей под патрон 9 мм, в настоящее время не производится. Внешне напоминает пистолет Макарова (ПМ).