Силовиков проверят по делу о производстве наркотиков в Ленобласти

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Подпольное производство синтетических наркотиков выявили на съемной квартире в Ленинградской области, задержаны двое подозреваемых, в рамках расследования этого дела также проверят сотрудников правоохранительных органов, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч.5. ст.228.1 УК РФ). В качестве подозреваемых привлечены предполагаемый организатор и изготовитель, говорится в сообщении.

По данным следствия, нарколаборатория, где производили синтетические наркотики, располагалась в съемной квартире в городе Мурино (Всеволожский район). Во время обыска в ней обнаружили более 3 кг запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и лабораторную посуду.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение. По ходатайству следствия они заключены под стражу, добавляют в ведомстве.

При этом отмечается, что в рамках расследования этого дела следователи СКР проверяют на причастность к незаконному обороту наркотиков сотрудников правоохранительных органов.