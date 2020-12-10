Верфь "Звезда" построит два научно-исследовательских судна для РАН

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" (создается консорциумом во главе с НК "Роснефть") и управление научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской академии наук подписали контракт на строительство двух многофункциональных научно-исследовательских судов (НИС), сообщила "Роснефть".

Верфь стала единственным исполнителем одобренного правительством РФ заказа в рамках федерального проекта "Наука".

Суда предназначены для проведения в акваториях Мирового океана научно-исследовательских фундаментальных и прикладных работ. Широкий спектр измерений будет проводиться с помощью самой современной бортовой и буксируемой аппаратуры. Лаборатории НИС смогут обрабатывать получаемые данные в режиме реального времени.

В сообщении отмечается, что подобные суда не строились в России на протяжении нескольких десятков лет, и обновление научно-исследовательского флота является важной государственной задачей.

Проект НИС разработан ЦКБ "Лазурит".

Ледовый класс судов Arc4 позволяет им самостоятельно преодолевать однолетние льды толщиной до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летне-осеннюю. Длина судов составит 122,5 м, водоизмещение - 8,13 тыс. тонн. Они смогут находиться в автономном плавании 50 суток и совершать переходы дальностью 7,5 тыс. миль. На судах предусмотрены вертолетные площадки.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов.