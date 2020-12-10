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Двух жителей Элисты будут судить за похищение школьника

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела о похищении 14-летнего подростка в Элисте, сообщили "Интерфаксу"в четверг в управлении СКР по Калмыкии.

Преступление было совершено 28 сентября 2019 года. Два местных жителя, решив, что ребенок бросил камни на машину одного из них, затолкали его в автомобиль и привезли в дом на улице Пашкова. Там ему угрожали насилием, приковали наручниками к устройству для чистки обуви и держали так до прихода его матери.

Против похитителей возбудили уголовное дело о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Материалы с обвинительным заключением направлены прокурору республики.

Элиста Калмыкия

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