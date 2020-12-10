Экс-главу "Газпром межрегионгаз Астрахань" обвинили в злоупотреблениях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему гендиректору ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Юрию Фролову предъявлено обвинение по делу о воровстве газа местной турбазой. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в четверг.

Фролова обвиняют по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, с марта 2011 года по март 2020 года он "неоднократно оказывал покровительство" одной из туристических баз отдыха. Оно заключалось в "ненормативном потреблении и незаконном отборе газа в обход установленных приборов учета".

Общая сумма ущерба компании оценивается в сумму более 7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным УФСБ.

ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" в своем комментарии отмечает: "ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" уведомлено о возбуждении уголовного дела Следственным управлением следственного комитета России по Астраханской области в отношении бывшего генерального директора Юрия Кузьмича Фролова". Компания отмечает, что предоставляет всю необходимую информацию при проведении следственных мероприятий по данному делу.

Согласно данным на сайте "Газпром межрегионгаз Астрахань", Фролов возглавлял компанию с 2009 по 2018 год. Сейчас он является советником генерального директора – Радика Харисова.