В горевшей подмосковной лаборатории ФМБА не разрабатывали вакцин

Персонала в момент пожара там также не было

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лаборатория ФМБА в Красногорске, в которой произошел пожар, не занималась разработкой препаратов и вакцин от коронавируса, там не было современного оборудования, персонала, опасных и ядовитых веществ, заявили в пресс-службе ФМБА.

"Данная лаборатория не связана с разработкой вакцин и препаратов от новой коронавирусной инфекции. Опасных и ядовитых веществ в здании не было. Персонала и современного оборудования в здании не было. Ущерб будет минимальным", - говорится в сообщении ФМБА в четверг.

Пожар локализован, пострадавших и жертв нет. Крыша лаборатории в Научном центре биомедицинских технологий ФМБА России обрушилась.

По факту возгорания инициировано и проводится экспертное расследование.

О том, что Научный центр биомедицинских технологий ФМБА загорелся в подмосковном Красногорске, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщили ранее журналистам в пресс-службе МЧС России.