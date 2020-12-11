Минобороны РФ получило комплексы для управления артиллерийским огнем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Боевые комплексы для управления артиллерийским огнем отправлены российским военным в рамках гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе НПО "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"ВНИИ "Сигнал" в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2020 года завершило отгрузку комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В181 и 1В198", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что комплексы обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона при подготовке и в ходе боевых действий.

"Отгрузка произведена в полном объеме и в предусмотренный срок. Контракт многолетний, планируем и дальше работать по графику поставок", - сказал генеральный директор ВНИИ "Сигнал", председатель Владимирского регионального отделения СоюзМаш России Владимир Пименов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой манёвр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций", - сказал генеральный директор холдинга НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов, которого цитирует пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, комплексы 1В181 и 1В198 применяются для самоходных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", а также для реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Град".

АО "ВНИИ "Сигнал" - ведущий разработчик комплексов, машин и средств управления огнем артиллерии.