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На схватившего полицейского за шею авиадебошира завели уголовное дело

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в оскорблении полицейского и применении к нему насилия в аэропорту "Баландино", сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

По версии следствия, 7 декабря пьяный подозреваемый во время посадки на рейс Челябинск - Москва нецензурно ругался, мешал пассажирам и работе бортпроводников. В результате его сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции.

При снятии с рейса мужчина схватил полицейского за шею, причинив ему телесные повреждения, "а затем публично оскорбил представителя власти", говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

СКР Челябинск Баландино

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