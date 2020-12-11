Самолёт S7 вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Embraer 170 авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), следовавший в пятницу рейсом С7-5230 из Иркутска в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В 13:00 (8:00 по московскому времени) при выполнении полета капитан доложил о неисправности механизма крыла и принял решение о возврате в аэропорт вылета в Иркутск. В 13:22 (8:22 по московскому времени) судно благополучно село в аэропорту Иркутска. Жертв, разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту находились пять членов экипажа и 75 пассажиров.

По словам собеседника агентства, авиакомпания "Сибирь" направила за пассажирами резервное воздушное судно. Планируемое время вылета из аэропорта - 17:00 (12:00 по Москве). Во время ожидания рейса пассажирам предоставят все установленные законом услуги.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, рейс С7-5230 вылетел из Иркутска в Новосибирск в 11:48 (6:48 по московскому времени).