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Ребенок упал в открытый канализационный люк в Набережных Челнах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Восьмилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк в Набережных Челнах (Татарстан). Как сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

По его информации, инцидент произошел утром 2 декабря. Рабочие чистили канализацию возле многоквартирного дома в Набережных Челнах. Канализационный люк был открыт, но никаких ограждений возле него не установили. В итоге в него провалился 8-летний ребенок, который чудом успел зацепиться за край и дождаться помощи прохожих.

Ранее в соцсетях появилось видео, на которых видно, как мальчик выходит из подъезда и тут же проваливается под землю. Ребёнок успевает зацепиться за край люка, к нему тут же подбегают стоящие возле подъезда люди и вытаскивают на поверхность.

По словам авторов ролика, ранее коммунальщики проводили в доме работы и ушли, оставив люк открытым.

Татарстан Набережные Челны

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