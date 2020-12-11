Спрос на отели Москвы и Петербурга на новогодние праздники резко упал

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге во время новогодних праздников в этом году резко сократился, но почти вдвое увеличилась выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленобласти, а в отелях Сочи - на 53%, показало исследование банка ВТБ.

"В Москве и Петербурге бронирование гостиниц в конце ноября - начале декабря снизилось соответственно в 1,5 раза и на треть по сравнению с прошлым годом. При этом почти вдвое увеличилась выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленобласти. Резко выросли траты россиян и на отдых на горнолыжных курортах, в частности, в 3,5 раза - в Горном Алтае и 1,5 раза - в Сочи", - сообщили в банке.

Общий объем потраченных за этот период средств составил около 600 млн рублей. Там уточнили, что на бронирование московских гостиниц будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. При этом на 34% - до 136 млн рублей - снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.

"Одновременно зафиксирован значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей - это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%", - рассказали в ВТБ.

Также россияне активно бронировали размещение на горнолыжных курортах - в этом году они на пике популярности. Так, спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области - на треть. На бронирование гостиниц в Сочи на новогодние каникулы туристы уже потратили свыше 120 млн рублей - на 53% больше, чем за этот же период годом ранее.

"Если говорить о других регионах, то наиболее востребованы оказались гостиницы Нижнего Новгорода (+73%) и Екатеринбурга (+44%). Выручка отелей в Казани в этом году пока остается на прежнем уровне, а вот Владивостока и Ставрополя - снижается", - отметили в банке.