Полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Полицейский сбил на автомобиле девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Можайске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

"На 14-м километре автодороги Можайск-Клементьево-Руза водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем отечественного производства, совершил наезд на пешехода", - сказали в пресс-службе управления.

По данным полиции, в результате аварии пострадала девочка 2012 года рождения, она госпитализирована.

В управлении отметили, что за рулем машины находился сотрудник УМВД по Рузскому городскому округу. Он был не при исполнении. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

По факту произошедшего проводится проверка.