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Полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Полицейский сбил на автомобиле девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковном Можайске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

"На 14-м километре автодороги Можайск-Клементьево-Руза водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем отечественного производства, совершил наезд на пешехода", - сказали в пресс-службе управления.

По данным полиции, в результате аварии пострадала девочка 2012 года рождения, она госпитализирована.

В управлении отметили, что за рулем машины находился сотрудник УМВД по Рузскому городскому округу. Он был не при исполнении. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

По факту произошедшего проводится проверка.

Подмосковье МВД РФ Можайск

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