Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в законопроект, который в первом чтении вводил ограничения на ввоз и перемещение физическими лицами не маркированной российскими акцизными марками табачной продукции, как из стран дальнего зарубежья, так и из стран ЕврАзЭС. По сравнению с первым чтением разрешенную к перемещению норму предлагается сократить в три раза.

Депутатский законопроект (N684924-7) был принят в первом чтении в сентябре. По нему совершеннолетние граждане смогут ввозить в Россию или перемещать по территории страны не маркированную в соответствии с законодательством РФ табачную продукцию в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 граммов на одного человека. В законопроекте указывается, что данное ограничение касается, в том числе, продукции, произведенной в странах ЕврАзЭС.

Во внесенных правительством поправках убрана норма о запрете на ввоз, но остается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной табачной продукции и табачных изделии, норму предлагается сократить в три раза и установить на уровне не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного совершеннолетнего.

Поправки были одобрены профильным комитетом к принятию, во втором чтении законопроект планируют рассмотреть 15 декабря, следует из электронной базы данных парламента.

Законопроект был внесен представителями фракций "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России". По мнению авторов документа, увеличение акцизных ставок на табачные изделия в РФ, независимая акцизная политика государств-членов ЕврАзЭС при отсутствии таможенных границ создают предпосылки для роста нелегального рынка табачных изделий, в основном за счет притока более дешевых сигарет из государств-членов сообщества.

Авторы инициативы напоминают, что внутри территории Таможенного союза физические лица могут свободно перемещать товары для целей, не связанных с ведением ими бизнеса, без определения допустимого количества сигарет к перевозке для личного потребления. "Такой подход создает предпосылки для беспрепятственного перемещения физическими лицами нелегальной табачной продукции в крупных и особо крупных размерах из государств-членов ЕврАзЭС на территорию РФ", - считают авторы.

В Госдуме также находится на рассмотрении закон-спутник (N697153-7), согласно документу, поправки в КоАП предусматривают кратный рост штрафов для физических и должностных лиц за оборот табачных изделия без маркировки. Сейчас штраф для физических лиц составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, предлагается поднять его до уровня от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, предлагается установить его на уровне от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.