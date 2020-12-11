В Петербурге арестовали продавца, обругавшего полицейских из-за маски

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя за неповиновение полиции, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Фигуранта отправили под административный арест на пять суток, говорится в сообщении.

По материалам дела, 7 декабря сотрудники полиции Колпино заметили, как мужчина без маски продает товар в торговом павильоне, чем нарушает статью 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях (несоблюдение нормативных актов о режиме повышенной готовности).

Полицейские попытались выяснить, почему продавец работает без маски, однако столкнулись с агрессией. Согласно протоколу, продавец вел себя вызывающе, выражался грубой нецензурной бранью, при этом сотрудники правоохранительных органов "вели себя спокойно, несколько раз представились и неоднократно просили предоставить документ, удостоверяющий личность".

Позже полицейским пришлось вызвать дополнительный наряд патрульно-постовой службы, чтобы успокоить дебошира.

В суде торговец пояснил, что полицейские не представлялись и "вели себя дерзко", что и распалило его. В целом правонарушитель вину признал.