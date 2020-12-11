В Северном флоте предложили снизить военную напряженность в Арктике

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арктика должна стать регионом низкой военной напряженности, там нет вызовов, требующих применения военной силы, заявил начальник штаба Северного флота России вице-адмирал Владимир Гришечкин.

"В настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы", - сказал Гришечкин на международном арктическом форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в пятницу.

"На международном уровне Российская Федерация выступает за взаимодействие и взаимодополняющие усилия государств в полярных широтах, формирование международного партнерства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности", - цитирует вице-адмирала пресс-служба Северного флота РФ.

Гришечкин заявил, что в Арктике близи российских границ выросла интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО.

"В качестве адекватной реакции на рост боевого потенциала стран НАТО в Арктике на флот осуществляется поставка современных образцов вооружения, военной и специальной техники общего назначения, в том числе: атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами, фрегатов и десантных кораблей, зенитных ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь", береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", летательных аппаратов противолодочной авиации, а также вспомогательных судов различного назначения", - сказал начальник штаба Северного флота.

Он заявил, что Северный флот получает новые подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей", вооруженные баллистическими ракетами "Булава". В частности, по словам вице-адмирала, в 2020 году в состав флота вошел второй ракетный крейсер нового поколения - "Князь Владимир".

"Исходя из своего предназначения, группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против России. Данное оружие в первую очередь рассматривается, как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире", - заявил он.