Один человек погиб в ДТП с 16 автомобилями во Владивостоке

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В массовом ДТП во Владивостоке погиб водитель спецтехники, которая стала причиной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В пятницу вечером во Владивостоке на улице Русская произошло массовое ДТП. Водитель спецтехники не справился с управлением и протаранил 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус.

Ранее полиция сообщала о четырех пострадавших в ДТП. Один из них 14-летний мальчик.

В Минздраве Приморья сообщали о погибшем и трех пострадавших.