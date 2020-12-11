Пятерых пропавших в море рыбаков уже 13-е сутки ищут в Дагестане

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС и пограничники в Каспийском море ведут поиски пятерых мужчин, которые отплыли от берега на рыбацкой байде и пропали. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Информированный источник сообщил в пятницу "Интерфаксу", что пятеро рыбаков на байде уплыли в море, предположительно, ловить рыбу 27 ноября и не вернулись. Их ищут уже 13-е сутки. Поиски ведутся и в нейтральных водах. Есть вероятность, что они попали туда за такой период времени. Поэтому в поисках спасателям МЧС активно помогают сотрудники пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

По словам собеседника агентства, все пропавшие мужчины разных возрастов. Это жители города Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов.