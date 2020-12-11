Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Пятерых пропавших в море рыбаков уже 13-е сутки ищут в Дагестане

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС и пограничники в Каспийском море ведут поиски пятерых мужчин, которые отплыли от берега на рыбацкой байде и пропали. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Информированный источник сообщил в пятницу "Интерфаксу", что пятеро рыбаков на байде уплыли в море, предположительно, ловить рыбу 27 ноября и не вернулись. Их ищут уже 13-е сутки. Поиски ведутся и в нейтральных водах. Есть вероятность, что они попали туда за такой период времени. Поэтому в поисках спасателям МЧС активно помогают сотрудники пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

По словам собеседника агентства, все пропавшие мужчины разных возрастов. Это жители города Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов.

Дагестан Каспийское море

Новости
Убийство Бориса Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

На пресс-конференцию Путина аккредитовали вдвое меньше журналистов, чем в 2019 году

С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии
Пандемия коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Экономический кризис

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Украинский нацгвардеец заочно арестован в РФ за убийство россиянина и итальянца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');