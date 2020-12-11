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Замглавы крымского Минздрава уволят за неработающую "горячую линию"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти Крыма выявили неработающие "горячие линии" госпредприятий и министерства здравоохранения республики и решили наказать ответственных за это чиновников, в том числе уволить заместителя главы Минздрава республики.

"В рамках мониторинга "горячей линии" Минздрава выявлено, что телефон, по факту, не рабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки "Крым-Фармации", в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении... заместителя министра здравоохранения Крыма Георгия Владимировича Кравца", - сообщил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, также будет объявлен выговор директору государственной сети аптек. Если проблема со связью не будет решена до понедельника, руководителя уволят "за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации", добавил Аксенов.

В ближайшее время в Крыму будет разработано поручение, которое возложит ответственность за "горячие линии" на профильных министров. За неработающие телефоны Аксенов обещает сначала делать выговоры, а на второй раз - увольнять.

Крым

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