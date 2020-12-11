В Орле арестовали двоих иеговистов по делу об экстремизме

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух последователей запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" в Орле, третьему продлен срок содержания на 72 часа. Об этом сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Ранее в отношении всех троих было возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По данным следствия, подозреваемые, являясь членами совета старейшин собрания "Свидетели Иеговы "Орел", выполняли организаторские функции, "2направленные на продолжение деятельности запрещенной организации". В частности, на территории Орловской области они организовывали созыв собраний "Свидетели Иеговы", в которых лично принимали участие и формировали их повестки.