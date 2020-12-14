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Очередь из грузовиков образовалась на границе с КНР в Приморье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Более 250 грузовиков скопилось у двух закрытых с китайской стороны погранпунктов в Приморье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

"На утро понедельника перед пунктом пропуска Полтавка 124 автомобиля, перед Пограничным - 141 грузовик", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что китайская сторона не открыла пропуск через границу на этих пунктах, о причинах официально не уведомляла.

За сутки количество ожидающих проезда фур с российской стороны у закрытых пунктов увеличилось на один автомобиль.

С российской стороны таможня работает в обычном режиме.

Работают с российской и китайской стороны в Приморье пункты пропуска Краскино и Турий Рог.

В понедельник утром у Краскино ожидают проезда 57 автомобилей, в воскресенье их было 70. Выехали в Китай и вернулись в РФ за прошедшие сутки 29 автомобилей. Пункт пропуска работал, несмотря на официальный выходной - такое решение было принято российской и китайской сторонами. В пункте пропуска Турий Рог в воскресенье был выходной день, очереди там нет.

Как сообщалось, 11 декабря по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке был приостановлен пропуск транспортных средств через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне Полтавка) и Суйфэньхэ (сопредельный пункт пропуска на российской стороне Пограничный).

Китай Приморский край

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