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Сына знаменитого тигра Амура из приморского парка отправили в ОАЭ к невесте

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Приморский Сафари-парк в рамках международной программы по сохранению и размножению вида отправил краснокнижного амурского тигра по кличке Шерхан в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Осенью 2020 года тигра заранее приучили к транспортной клетке, клали туда еду. Поэтому проблем с погрузкой не было. Обездвиживать тигра не пришлось", - сообщается на сайте приморского Сафари-парка.

Отмечается, что, так как Шерхан воспитывался людьми, то проблем с его перевозкой не было, он вел себя во время поездки спокойно. С оплатой транспортировки Сафари-парку помог Центр "Амурский тигр".

"Шерхан отправлен для размножения. Его тигрица - репродуктивная пара - прибыла в Арабские Эмираты из Новосибирского зоопарка", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что после отправки Шерхана в ОАЭ освободились вольеры, и у тигров Амура и Уссури, живущих в сафари парке, появилась возможность в рамках программы размножения родить тигрят.

Как сообщалось, Шерхан - сын тигрицы Уссури и тигра Амура, знаменитого своей дружбой с козлом Тимуром. Он родился в сафари-парке в Приморье в 2016 году.

Программа Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра служит для получения жизнеспособного потомства, выполняя важнейшую задачу по сохранению амурских тигров, содержащихся в неволе.

Тигрицу Таисию, родившуюся в Новосибирском зоопарке в 2017 году, направили в ОАЭ для участия в международной программе по сохранению вида.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

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