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Женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в частном доме в поселке Ермаки Иркутской области унес жизни трех человек, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Внутри были обнаружены трое погибших: женщина 29 лет и двое детей - 1 и 3 года", - говорится в сообщении.

Соседи сообщили, что из горящего дома успел спастись 10-летний мальчик, внутри осталась мама с двумя детьми.

"На данный момент известно, что многодетная семья состояла на учете как неблагополучная, жилье семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара", - сказано в пресс-релизе.

Информация о пожаре в частном доме на улице Трактовой в поселке Ермаки Тулунского района поступила в 00:28 (19:28 мск) понедельника. На момент прибытия пожарных горела кровля дома по всей площади, внутри и наружная стена деревянного строения. Кровля частично обрушилась. В 01:00 (20:00) открытый огонь был потушен. В результате пожара уничтожена кровля, дом поврежден по всей площади - 48 кв. м.

На месте работают дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и психолог областного главка МЧС. Причина возгорания устанавливается.

Иркутская область

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