Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Алтайском крае

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае, в результате чего есть погибшие и пострадавший, сообщает в понедельник пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

"ДТП произошло в 13:50 местного времени в воскресенье на 271 км федеральной автодороги Р-256. По предварительным данным, водитель "Хендэ Аванте" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем JEEP. В результате ДТП водитель первого автомобиля и его пассажир скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водителю второго автомобиля оказали медпомощь.