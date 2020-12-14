Вероятных производителей поддельного алкоголя задержали в Иркутской области

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские и сотрудники Росгвардии в Иркутской области задержали четверых жителей Нижнеудинска, подозреваемых в производстве немаркированной алкогольной продукции, сообщила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске обнаружены склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата. Кроме того, выявлены торговые точки, в которых происходила реализация этой продукции", - сказала Волк.

Изъято порядка 5 тыс. литров водки, свыше 1,5 тыс. литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара и другое.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).