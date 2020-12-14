Суд в Новосибирской области признал местную жительницу живой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мошковский районный суд Новосибирской области исключил из записей актов гражданского состояния сведения о смерти местной жительницы, внесенные туда по ошибке, сообщает прокуратура региона.

Прокуратура Центрального района Новосибирска установила, что запись акта о смерти женщины была внесена на основании медицинского свидетельства о смерти, выданного городской клинической больницей N25.

По требованию прокуратуры больница предоставила сведения о том, что медицинское свидетельство издано в отношении другой женщины, умершей еще в июле 2020 года, но имевшей аналогичные с заявительницей фамилию, имя и отчество.

Эта запись в органах ЗАГС мешала тезке умершей женщины, в частности, получить пенсионные выплаты.

В прокуратуре региона "Интерфаксу" уточнили, что жительница Мошковского района обратилась в центральную районную прокуратуру. После этого прокуратура подала в суд по месту жительства женщины заявление о внесении изменений в запись акта о смерти, и суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора.

В прокуратуру Калининского района направили информацию для начала проверки в отношении виновных сотрудников больницы.