Власти Подмосковья обеспокоены ростом цен на социально значимые товары

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Уровень инфляции в Подмосковье ниже федерального, при этом наблюдается рост цен на социально значимые товары, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

"Мы по ряду товаров растем быстрее страны (...) Мы ниже (по показателю инфляции - ИФ) федерального целевого значения в 4%, как бы тянем показатель вниз, и естественно ниже Москвы. Но именно по социально значимым товарам есть беспокойство", - сказал Духин на совещании губернатора Подмосковья с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Согласно презентации к выступлению министра, инфляция в Подмосковье составляет 3,2%.

По данным мониторинга, проведенного с марта по декабрь Минсельхозпродом Подмосковья, рост цен на подсолнечное масло в регионе составил 45%, на сахар - 60%, на яйца - 13%, на гречку - 28%, на хлеб - 6,5%.