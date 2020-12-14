"Единая Россия" отказалась от проведения съездов в этом году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В "Единой России" отказались от проведения в этом году съездов во избежание риска в условиях распространения коронавируса, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Мы в отличие от других партий отказались в этом году от проведения съездов и конференций, чтобы не собирать большое количество людей и не подвергать их риску", - сказал Медведев в понедельник на Социальном онлайн-форуме.

Он считает, что это "абсолютно правильно" и "это ответственная позиция" в условиях пандемии COVID-19.

Председатель партии напомнил, что ранее в "Единой России" "сократили партийные расходы и объявили о сборе средств среди членов партии и сторонников, как только началась эта эпоха".

"Сэкономленные и пожертвованные нашими коллегами из "Единой России" деньги направили на приобретение средств защиты - тогда это было необходимо, потому что промышленность только подстраивалась под новые условия работы, для приобретения других необходимых для граждан вещей", - сказал Медведев.

Первый Социальный онлайн-форум "Единой России" собрал в понедельник представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней.