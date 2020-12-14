Путин счел возможным упростить доставку заказанных онлайн лекарств

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил возможность либерализации требований к аптечным сетям для доставки лекарств, заказанных онлайн.

"Наверно, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имея в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований. Только не в ущерб интересам граждан и потребителей", - сказал Путин в ходе встречи с участниками социального онлайн-форума партии "Единая Россия".

Он отметил, что попросит правительство рассмотреть данный вопрос. "Не исключаю, что мы придем к какому-то решению, которое будет облегчать эту работу, чтобы помочь людям", - добавил Путин.

Один из участников мероприятия рассказал, что не все аптеки в муниципальных районах и малых городах могут получить разрешение на доставку лекарств, заказанных онлайн, из-за строгих правил.

Путин объяснил, что требования к аптечным сетям были введены не для того, чтобы создать сложности для добропорядочных поставщиков и тем более для граждан. "Они были введены для того, чтобы не было случаев фальсификации, чтобы не распространяли под видом лекарственных препаратов какие-то бросовые вещи, которые ничего не стоят, чтобы не обманывали людей", - сказал президент.