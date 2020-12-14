Полицейского заподозрили в случайном убийстве на охоте под Выборгом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции, случайно застреливший знакомого на охоте в Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по области, в отношении 44-летнего мужчины возбуждено дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Он находится в статусе подозреваемого.

Инцидент произошел на охоте 13 декабря в лесу в районе карьера Майский (Выборгский район Ленинградской области). Фигурант выстрелил из карабина и попал в 59-летнего приятеля. Раненый скончался в больнице.

Ранее в понедельник в региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что стрелявший мужчина – сотрудник УМВД России по Приморскому району Петербурга. В ведомстве назначили по факту инцидента служебную проверку.