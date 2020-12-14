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Кемеровчанин получил 16 лет колонии за поджог дома с запертыми людьми

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Алтайский краевой суд вынес приговор жителю Кемеровской области, признав его виновным в поджоге дома, в результате которого один человек погиб, а другой был серьезно травмирован. Об этом сообщает пресс-центр региональной прокуратуры в понедельник.

Ему назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, пожар произошел в заброшенном частном доме по улице Пролетарская в Барнауле. Во время распития спиртных напитков между мужчиной и его знакомыми произошла ссора. Выйдя якобы за алкоголем, он подпер дверь и поджег ее снаружи.

"Потерпевшие не смогли выбраться из дома, поскольку на окнах были решетки. В результате один из мужчин скончался, второму причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину и раскаялся.

Алтайский край Кемерово

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