"Победа" позволила суммировать багаж летящих вместе пассажиров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" изменила правила перевозки багажа после прокурорской проверки, сообщили в понедельник в надзорном ведомстве.

"Правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона, пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, прокуроры в октябре 2020 года провели проверку соответствия правил воздушных перевозок пассажиров и багажа ООО "Авиакомпания "Победа" федеральным авиационным правилам.

В ходе проверки было установлено несоответствие инструкции по перевозке багажа Федеральным авиационным правилам. В частности, пункт 127 Федеральных авиационных правил обязывает перевозчика по просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт назначения или аэропорт остановки одним и тем же рейсом, объединить вес багажа, предусмотренный багажным тарифом.

"Такая возможность предоставляется пассажирам в случае заключения договоров воздушной перевозки, не предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, и при условии оплаты багажа по установленному перевозчиком багажному тарифу. В то же время правилами перевозки пассажиров и багажа авиакомпании запрещено перераспределение или суммирование веса в рамках нескольких мест багажа. В этой связи названные правила опротестованы прокурором", - пояснили в транспортной прокуратуре.