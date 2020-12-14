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Суд вынес приговор 5 фигурантам дела о хищении у "Оборонэнергосбыта"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал бывших руководителей "Оборонэнергосбыта" виновными в хищении нескольких миллиардов рублей предприятия.

Бывшие гендиректор ОАО "Оборонэнергосбыт" Михаил Фомин, его заместитель Максим Воронков, начальник отдела Иван Лошкарев, директор департамента по реализации электроэнергии Игорь Быков и гендиректор ООО "Энергобаланс-Регион" Александр Ионов признаны виновными в нескольких эпизодах особо крупного хищения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Приговором суда Фомину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей, Воронкову в виде 11 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей. Лошкарева приговорили к 9 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Быкова и Ионова осудили на 7 лет, каждому из них также назначен штраф в 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск военного ведомства о взыскании с осужденных причиненного ущерба.

По данным суда, оглашение приговора длилось шесть дней.

Как установлено следствием и судом, осужденные в период с 2010 года по 2013 год заключили фиктивные договоры на оказание услуг по снятию показаний приборов учета электроэнергии, расположенных на всей территории РФ. В дальнейшем были оформлены соответствующие отчетные документы. В результате этих действий у Минобороны были похищены 2 млрд 944 млн 579 тыс рублей.

В 2018 году московский суд заключил под стражу некоторых других фигурантов дела, а также санкционировал заочный арест бывшего гендиректора ОАО "Оборонэнергосбыт" Александра Змихновского. По некоторым данным последний уехал в Турцию.

Оборонэнергосбыт Минобороны РФ

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