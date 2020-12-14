Во Владимирской области осудили на 17 лет браконьера, убившего егеря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд с участием присяжных заседателей во Владимирской области вынес приговор местному жителю за убийство егеря, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

Один из подсудимых признан виновным по части 2 статьи 105 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и части 2 статьи 166 УК РФ (угон автотранспорта). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Его 34-летний товарищ также признан виновным в угоне служебного автомобиля. Он приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что в мае 2019 года двое жителей Гусь-Хрустального района, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, прибыли на территорию Собинского охотхозяйства. При этом один из них имел незарегистрированное двуствольное ружье.

Вечером выстрелы в лесу услышал местный егерь и выехал на место с проверкой.

В сообщении говорится, что 24-летний обвиняемый, "стремясь избежать ответственности", выстрелил в егеря из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью. В результате потерпевший скончался на месте преступления.

После этого браконьеры на служебной машине потерпевшего, скрываясь с места преступления, проехали более 20 км, а затем бросили автомобиль, добрались до Гусь-Хрустального района и сожгли свою одежду.