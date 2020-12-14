Полицейский в Челябинске выстрелил в дебошира с ножом у библиотеки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции Челябинска применил табельное оружие, чтобы остановить мужчину с ножом, пугавшего посетителей библиотеки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в понедельник.

По сведениям пресс-службы, патрульно-постовой экипаж прибыл по экстренному вызову в библиотеку Металлургического района.

"Полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом в руке уже на улице. Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону. Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил", - говорится в сообщении. В итоге один из полицейских выстрелил мужчине в ногу.

После этого правонарушителя обезоружили, полицейские оказали ему первую помощь и передали медикам. Он госпитализирован с ранением ноги. Пострадавших среди граждан нет, отмечает пресс-служба.

По данному инциденту проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Очевидцы происшествия в соцсетях написали, что мужчина пришел в библиотеку, напугал сотрудников, затем выбежал на улицу.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что мужчина - пациент расположенной рядом туберкулезной больницы, где сейчас лечат от коронавируса.

"Сейчас выясняется, почему он ушел из больницы, где взял нож, зачем приходил в библиотеку. Возможно, речь идет о каком-то невменяемом состоянии", - отметил собеседник агентства.