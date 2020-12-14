В Петербурге загорелась кровля цеха Балтийского завода
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления ГУ МЧС.
По данным ведомства, информация о пожаре по адресу Косая линия, дом 16 корпус 1 (территория ОАО "Балтийский завод") поступила в 17:55.
"Горит кровля железобетонного цеха сборки металлических корпусов, цех размером 60х300 метров, высота 30 метров. Площадь горения 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Для тушения пожара привлечены 63 человека и 21 единица техники.