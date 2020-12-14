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В Петербурге загорелась кровля цеха Балтийского завода

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления ГУ МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре по адресу Косая линия, дом 16 корпус 1 (территория ОАО "Балтийский завод") поступила в 17:55.

"Горит кровля железобетонного цеха сборки металлических корпусов, цех размером 60х300 метров, высота 30 метров. Площадь горения 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 63 человека и 21 единица техники.

Петербург Балтийский завод

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