Пассажирские поезда встали под Курском из-за обледенения проводов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда остановились в Курской области из-за обледенения проводов, сообщило Главное управление МЧС по региону.

В 17:35 на станции Солнцево остановились поезда №746 "Ласточка", который ехал по маршруту "Белгород-Курск-Орел", и поезд № 628 "Белгород-Курск". В них находились 125 пассажиров. Позднее стало известно о задержке пригородного поезда №6226 сообщением Белгород - Ржава. Сейчас он отправился по назначению.

Никто не пострадал в результате остановки.

Спасатели счищают лед с проводов.