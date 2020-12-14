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Пассажирские поезда встали под Курском из-за обледенения проводов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда остановились в Курской области из-за обледенения проводов, сообщило Главное управление МЧС по региону.

В 17:35 на станции Солнцево остановились поезда №746 "Ласточка", который ехал по маршруту "Белгород-Курск-Орел", и поезд № 628 "Белгород-Курск". В них находились 125 пассажиров. Позднее стало известно о задержке пригородного поезда №6226 сообщением Белгород - Ржава. Сейчас он отправился по назначению.

Никто не пострадал в результате остановки.

Спасатели счищают лед с проводов.

Курская область

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