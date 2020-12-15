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Школьники Петропавловска-Камчатского не учатся из-за циклона второй день

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Занятия первой смены в школах Петропавловска-Камчатского для учеников всех классов во вторник отменены из-за последствий циклона, сообщили "Интерфаксу" в мэрии краевого центра.

"Погода в Петропавловске-Камчатском значительно улучшилась, но на улицах города работает много снегоочистительной техники. Детям лучше оставаться дома", - сказал представитель мэрии.

Он добавил, что во вторник отменены и занятия в учреждениях дополнительного образования.

Школьники в столице Камчатки не ходят на уроки уже второй день. В понедельник занятия были отменены из-за сильного снегопада при штормовом ветре.

Как сообщалось, тихоокеанский циклон в ночь на понедельник обрушился на юг Камчатки сильными снегопадами и ветром силой до ураганного. В четырех районах края из-за выпавших осадков с 15 по 17 декабря объявлено предупреждение о лавинной опасности. Несколько самолетов из других регионов в понедельник не прилетели Камчатку из-за сильного бокового ветра. Их прибытие ожидается в течение дня 15 декабря.

Во вторник погода в Петропавловске-Камчатском значительно улучшилась. Снегопад прекратился, ветер стих. Но, как сообщили "Интерфаксу" в камчатском Гидрометеоцентре, в ближайшие два дня на юге Камчатки сохранится циклонический режим погоды.

"Обширный циклон заполняется над югом полуострова. Временами тут возможны снегопады от небольших до умеренных, ветер на побережьях может усиливаться до 15 м/с", - сказали в Гидрометеоцентре.

Камчатка Петропавловск-Камчатский

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