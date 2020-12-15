Алтайские буддисты решили судиться с язычниками за клевету

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Республике Алтай буддистская организация "Ак-Буркан" подала в суд на членов другой местной религиозной организации, признанной экстремистской, и обвинила их в клевете. Об этом сообщили в Онгудайском районном суде, который рассмотрит иск 22 декабря.

"В суд поступило исковое заявление местной религиозной организации буддистов "Ак-Буркан" к ответчикам Николаю Чамчиеву, Артыбасу Сандыкову о признании недостоверными сведений, содержащихся в видеороликах в одной из соцсетей, удалении видеороликов и компенсации морального вреда", - говорится в ответе суда на информационный запрос "Интерфакса".

Речь идет о роликах с названиями "Ак-Буркан" - филиал международной, экстремистско-террористической организации Дзюнсея Тэресавы" и "В защиту веры алтайского народа". Ролики выложили Чамчиев и Сандыков, члены "Каракольской инициативной группы".

В 2019 году "Каракольская инициативная группа", исповедующая язычество, была признана экстремистской и внесена Минюстом в реестр запрещенных организаций. Члены группы обвиняют буддистов в искажении веры алтайского народа.