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В работе "Ростелекома" произошел сбой

В компании сообщили об устранении проблемы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В работе интернет-провайдера и поставщика услуг цифрового телевидения и телефонной связи ПАО "Ростелеком" произошел сбой.

По данным сайта Downdetector, в основном пользователи столкнулись с проблемами при попытке подключения к интернету. График свидетельствует, что рост числа отчетов о сбое отмечался с 08:18, пик пришелся на 09:48.

О проблемах сообщили пользователи услуг "Ростелекома" в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Казани, Челябинске, Краснодаре, Омске, Нижнем Новгороде.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Ростелекоме", на сети возникла аварийная ситуация, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. "К 9.30 работоспособность сети была полностью восстановлена", - сказали в компании.

Ростелеком

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