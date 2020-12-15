Мэр Якутска ради экономии предложила объединить три городских округа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава Якутска Сардана Авксентьева предложила жителям Губинского, Октябрьского и Центрального округов объединиться в один, тем самым сохранив в бюджете города десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города в соцсетях.

В сообщении отмечается, что, по предварительным оценкам, в результате оптимизации штатов только на фонде оплаты труда можно сэкономить до 30 млн рублей ежегодно.

Так, вместо существующих 15 управ и 15 отдельных главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) предлагается сформировать 13 управ и пригородных администраций и 1 ГРБС.

По словам Авксентьевой, изменения касаются только административного управления. По ее словам, будут оптимизированы бухгалтерии, службы закупок и переданы в централизованное управление

"Интересы жителей трех округов изменения не затронут, работа с населением на местах будет продолжена в прежнем режиме", - сказала она на встрече с жителями во вторник.

Рабочее название нового округа – Центральный. Мэр предложила активистам подумать над названием будущего объединенного округа и внести свои предложения.

Общественные слушания по проекту объединения трех округов Якутска пройдут 19 декабря.

Ранее сообщалось, что глава Якутска Авксентьева ведет активную политику по экономии городского бюджета. Так, еще во время предвыборной кампании, она заявляла, что выставит на торги все дорогие внедорожники из гаража мэрии. Свое обещание она выполнила. Часть средств, полученных от торгов, направили на погашение задолженностей муниципальных предприятий, на балансе у которых находились дорогие авто. Другая часть была потрачена на организацию социального такси для лежачих больных и инвалидов-колясочников.

Кроме того, глава Якутска уволила начальника муниципального казенного учреждения "Управление делами" Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму больше 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии. Все дорогостоящие банкеты были отменены.

В 2020 году Авксентьева предложила продать основное здание городской администрации на проспекте Ленина ради экономии бюджетных средств. Для муниципальных служащих планируется построить новое недорогое здание на окраине города, где чиновники будут работать в open space.