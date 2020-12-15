Неизвестные избили и ограбили священника под Гатчиной

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Ленинградской области ищет мужчин, которые напали на настоятеля храма в Гатчинском районе.

Около 10 часов утра в полицию обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные проникли в дом его родственника-священника, где избили мужчину и надели на него наручники. Затем, отобрав телефон и ключи от сейфа, скрылись, говорится в сообщении регионального главка МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Пострадавшего осматривают медики.

Приняты меры по розыску и задержанию преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.