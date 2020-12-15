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Дважды осужденному экс-главе томского МЧС вынесли приговор по третьему делу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский суд Томска признал дважды осужденного за коррупцию бывшего начальника МЧС по Томской области Михаила Бегуна виновным в превышении полномочий по еще одному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Там отметили, что в 2017 году Бегун дал подчиненным незаконное указание выдать лицензию на тушение пожаров юридическому лицу, которое принадлежит его знакомому. Однако эта организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку у нее не было пожарного депо, пожарной техники и обученных пожарных.

Экс-начальнику главка инкриминировали ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С учетом совокупности с ранее вынесенными приговорами по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) суд приговорил Бегуна к семи годам и двум месяцам лишения свободы со штрафом почти в 715 тыс. рублей с лишением на три года права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, а также лишил его специального звания.

В июле 2019 года Бегун был осужден за взятку в 300 тыс. рублей, ему назначили наказание в виде семи лет колонии и штрафа в 900 тыс. рублей. В середине августа 2020 года Бегуна осудили за превышение полномочий: по его указанию две частные охранные организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с торговыми центрами и летними лагерями.

Томск МЧС РФ Михаил Бегун

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